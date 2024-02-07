В Казахстане вводят запрет на наставничество над детьми-сиротами для представителей ЛГБТ

Законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования, наставничества и безопасности детей был одобрен сенатом в прошлый четверг и направлен на подпись президенту. Документ предусматривает запрет для представителей ЛГБТ на наставничество над детьми-сиротами.

Законопроект вводит само понятие наставничества на безвозмездной основе над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Согласно документу, наставник оказывает индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. При этом, наряду с другими ограничениями, в законопроекте прописано, что наставником не может быть «лицо, придерживающееся нетрадиционной сексуальной ориентации».

Как сообщало Радио «Азаттык», первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева сказала, что соответствующие механизмы уже есть.

«У нас эти же нормы распространяются и на усыновление, и есть механизмы, которые не допускают, что к ребенку либо в качестве наставника, либо в качестве усыновителя может быть определен такой человек», – цитирует вице-министра издание.

Жумадильдаева также ответила на вопросы журналистов о том, как будет определяться ориентация потенциальных наставников. По ее словам, для этого используется специальный психологический тест, по которому уже из «4100 выбрали только 280 человек».

«Власть» отправила в министерство просвещения запрос: по каким именно критериям будет определяться ориентация, как ведомство обосновывает необходимость введения запрета и не является ли он формой дискриминации, которую Конституция страны запрещает по любому признаку.