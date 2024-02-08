Human Rights Watch требует от властей Казахстана прекратить необоснованное дело против Думана Мухаммедкарима

12 февраля журналист и активист Думан Мухаммедкарим предстанет перед судом по обвинениям в «финансировании экстремистской деятельности» и «участии в деятельности запрещенной экстремистской организации». Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала прекратить необоснованное дело против него, заявив, что власти в Казахстане ужесточают преследования критиков правительства по аналогичным обвинениям. Мухаммедкариму грозит до девяти лет лишения свободы.

«Власти Казахстана пытаются заткнуть рот независимому журналисту, который неоднократно критиковал власть и пытался реализовать свое право на мирные собрания», - заявила старший исследователь по Центральной Азии в Human Rights Watch Мира Риттманн.

Она призвала сузить понятие экстремизма в уголовном законодательстве «и положить конец пагубному злоупотреблению этими обвинениями против критиков правительства».

В Human Rights Watch напоминают, что обвинения, предъявленные Мухаммедкариму, основаны на видеоинтервью с беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, главой оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), которое признано в Казахстане судом экстремистским. В проведенной по заказу государства психолого-филологической экспертизе интервью было установлено, что некоторые слова Мухаммедкарима «пропагандируют экстремистские идеи и взгляды» и «демонстрируют признаки участия в деятельности экстремистской организации ДВК». Однако также делается вывод, что Аблязов и Мухаммедкарим говорили о том, что «политические перемены должны осуществляться мирным путем» и что «представленный для анализа материал не содержит призывов организовать митинг и захват власти силой». Выводы были изложены в обвинительном заключении, копия которого имеется у HRW.

Власти также утверждают, что Мухаммедкарим «финансировал экстремистскую деятельность», разместив в комментарии под видео информацию, связанную с призывом Аблязова о пожертвованиях, очевидно, для покрытия его судебных издержек. HRW отмечает, что в обвинительном заключении также упоминаются два других видеоролика, снятых Мухаммедкаримом 29 и 30 апреля 2023 года о предстоящем митинге 1 мая. Государственная экспертиза установила, что слова журналиста «содержат признаки пропаганды экстремистских идей и взглядов».

Адвокат Галым Нурпиесов рассказал HRW, что в своих видеороликах Мухаммедкарим «говорил о политических событиях в Казахстане, и все».

В правозащитной организации считают, что Думан Мухаммедкарим стал вторым критиком правительства, представшим перед судом по чрезмерным обвинениям в экстремизме за последние месяцы. 30 ноября 2023 года суд Астаны приговорил Марата Жыланбаева, главу незарегистрированной партии «Алга, Казахстан!», к 7 годам лишения свободы по тому же сфабрикованному обвинению. В январе этого года апелляционной инстанцией приговор был оставлен в силе.

В Human Rights Watch отметили, что в период с 2018 по 2022 год власти преследовали и привлекли к ответственности десятки критиков правительства «по расплывчатым и чрезмерно широким уголовным обвинениям, связанным с преступлением “экстремизма”», а это нарушает права на свободу выражения мнений, ассоциаций и справедливое судебное разбирательство.

«И Думан Мухаммедкарим, и Марат Жыланбаев уже неоправданно провели много дней за решеткой. Оба должны быть немедленно освобождены», - заявила Риттманн.

Думана Мухаметкарима арестовали в июне 2023 года. Срок его заключения неоднократно продлевали. Журналиста подозревают в участии в экстремистской организации (часть 2 статьи 405 Уголовного кодекса) и финансировании экстремизма (часть 1 статьи 258 Уголовного кодекса).

За прошлый год Думана Мухаметкарима арестовывали несколько раз — за «нарушение порядка проведения мирного собрания» из-за протестов против результатов парламентских выборов и за «скрытые призывы» участвовать в митингах. 22 июня он должен был быть освобожден после очередных 25 суток ареста, однако этого не произошло. Его задержали на 48 часов по делу о «финансировании экстремизма», по которому он проходил подозреваемым. В тот же день его арестовали на два месяца по делу об участии в запрещенной экстремистской организации.