В Алматы и Шымкенте задержаны двое членов ОПГ «Дикого Армана», участвовавшие в Январских событиях – МВД

7 февраля в Алматы и Шымкенте сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны двое участников Январских событий, длительное время скрывавшиеся от органов уголовного преследования, сообщает Polisia.kz.

По информации МВД, указанные лица являются членами так называемого ОПГ Армана Джумагельдиева, известного как «Дикий Арман».

«Один из задержанных, Самат Амирбаев, подозревается в совершении убийства в 2022 году в Шымкенте и в самоуправстве в отношении другого жителя указанного города. Он задержан на территории Туркестанской области. Один из его соучастников по факту убийства в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет», – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

А второй участник ОПГ задержан в аэропорту Алматы по прибытию с территории сопредельного государства, где скрывался от правоохранительных органов Казахстана.

Все задержанные водворены в ИВС.

В июле прошлого года МВД также отчиталось о задержании десятков участников ОПГ «Дикого Армана». Силовики сообщили, что на первом этапе задержали 12 участников группировки, а на втором этапе – 53 участника, было проведено более 130 обысков, на третьем этапе операции задержаны еще 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Алматы во время Январских событий.

Джумагельдиев был арестован во время Январских событий, силовики считают его одним из их организаторов. «Дикого Армана» подозревают в похищениях и пытках десятков людей во время событий, а суд над ним и экс-главой пятого департамента КНБ Алматы Руслан Искаковым сделали закрытым.







