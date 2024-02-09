Китай снял ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана

С 7 февраля сняты ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана в Китай и действовавшие с 2022 года ограничения по ящуру, сообщила накануне пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«Снятие ограничений позволяет возобновить экспорт в Китай замороженной говядины и свинины из юго-восточных регионов РК, а также широкий круг продукции птицеводства», - отметили в МСХ.

Кроме того, теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.

Решение об отмене запретов были приняты после официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в 2023 году. И в течение прошлого года китайская сторона проводила оценку рисков по гриппу птиц и ящуру. В декабре был проведен аудит деятельности ветеринарной службы на предмет обеспечения достаточного контроля за вышеупомянутыми заболеваниям.

Министерство сельского хозяйства Казахстана намерено расширять реестр предприятий, ориентированных на экспорт в Китай.