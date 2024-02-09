Китай снял ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана

Ограничения действовали с 2005 года
С 7 февраля сняты ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана в Китай и действовавшие с 2022 года ограничения по ящуру, сообщила накануне пресс-служба министерства сельского хозяйства.
Еще по теме:
- Инвестирующим более 500 млн тенге в разведение рыб в Казахстане будут давать водоемы без конкурса
- Россия просит Казахстан увеличить поставку яиц
- Импортозависимость Казахстана по социально значимым товарам достигает 56% — Жумангарин
- Смаилов поручил не допустить рост инфляции более 9,5% по итогам года
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые