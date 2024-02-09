Трагедия в Тау-Самале показала необходимость усиления контроля за строительством в предгорьях – Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района отметил, что произошедшая накануне трагедия в микрорайоне Тау-Самал показала необходимость усиления контроля за строительством в предгорьях, несмотря на то что акимат проводит комплексную работу в этом направлении. Так, с июня 2022 года, когда был принят запрет на строительство на горных склонах с крутизной более 15 градусов, выявлено 54 факта незаконного строительства в горной местности.

«С момента принятия этой нормы из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды было подано 45 исков, из которых 31 уже удовлетворен в пользу города, 4 иска находятся на рассмотрении. По оставшимся 9 либо устранены замечания, либо приостановлены строительно-монтажные работы и готовятся иски в суд», - сообщил Досаев.

Он отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. В настоящее время утверждены новые проекты детальной планировки, которые разграничивают территорию города по зонам с различными требованиями для строительства.

Вместе с тем необходимо урегулировать вопрос строительства индивидуальных жилых домов. По его словам, акимат Алматы инициировал ряд предложений в борьбе с хаотичной застройкой и правительство поддержало.

«Мы внесли свои предложения, потому что ИЖС сегодня строится без должного контроля – в уведомительном порядке. Техусловия выдаются автоматически, тоже много вопросов, как на самом деле ведется подключение к сетям. Есть поручение главы государства о том, чтобы министерство промышленности и строительства поддержало инициативу акимата Алматы упорядочить процесс застройки», - сообщил Досаев.

Он считает, что не только в Алматы, но и везде надо привести строительство в порядок, чтобы все было «в законном поле и безопасно».

Говоря о трагедии в Тау-Самале, аким города сообщил, что акиматом будет оказана вся необходимая помощь по организации похорон погибших, а старшему сыну этой семьи, который учится за рубежом, будет оказана финансовая поддержка с его обучением и содействие в решении финансовых обязательств его родителей.

Напомним, накануне ночью оплывина в микрорайоне Тау-Самал сошла на жилые дома, один дом был разрушен, погибла семья из четырех человек: двое взрослых и двое подростков. Второй дом был поврежден частично. По версии ДЧС города, ЧП произошло из-за переувлажнения грунта по причинам техногенного характера, по версии «Казселезащиты», причиной всему подземная водопроводная труба, построенная хозяйственным способом жителями верхней линии домов. Также рассматриваются версии неправильно установленной трубы ливневой канализации жителями верхней линии домов и септики.