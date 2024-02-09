В Алматы нет бюджета для вывоза снег с улиц местного значения – аким Медеуского района

В Алматы на улицах местного значения снег сгребается в арыки из-за отсутствия бюджета, ответил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин на жалобу жительницы о качестве уборки снега. На встрече акима Алматы с жителями района женщина пожаловалась, что компании по уборке снега сваливают снег с тротуара под стволы деревьев и в арыки.

«По технологии в зимний период мы сгребаем в арыки. Это делается повсеместно, потому что такого бюджета технически обслуживать с вывозом эти улицы нет», – заявил Оразалин.

Руководитель управления жилищной политики Данияр Кирикбаев подтвердил, что в очистке улиц от снега больше внимания уделяется центральным улицам.

«В прошлом году мы закупили 101 единицу техники, в том числе средства малой механизации, их там 17 единиц, в том числе на электротяге», – сообщил заместитель акима Алишер Абдыкадыров.

Заместитель акима также добавил, что изменились условия договора с подрядчиками: теперь они заключаются на три года. И изменились регламенты и повышены требования оснащенности техникой.

Тем не менее, по словам акима Алматы Ерболата Досаева, вопросы качества уборки улиц остаются открытыми.

«Мы в этом году объявили конкурс и, наконец-то, поменяли критерии в работы наших подрядчиков. Раньше более 70% убирал "Алматы тазалык", но в этом году мы сказали, чтобы компании выставили соответствующие требования, связанные с техническим оснащением. Теперь основной акцент у нас на дворы и дороги районного значения. В этом году я специально увеличил нормативы и финансирование, чтобы город мы могли доубирать», – заявил он.