Air Astana объявила окончательную цену акций на IPO

«Цена предложения была установлена на уровне 9,5 долларов США за ГДР и 1 073,83 тенге за акцию. Базовым активом ГДР будут простые акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут 4 (четыре) акции», – говорится в сообщении.

Исходя из цены предложения компания к начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX ожидает рыночную капитализацию на сумму $847 млн. Ожидается, что условные торги ГДР начнутся на LSE 9 февраля, а допуск к LSE и начало безусловных торгов ГДР на LSE ожидается 14 февраля. Безусловные сделки с акциями и ГДР на AIX и акциями на KASE – примерно 15 февраля.

В результате предложения будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение (over-allotment option)), из которых примерно $120 млн будут привлечены компанией для поддержки стратегии роста. Сразу после размещения Самрук-Казына будет владеть 41,0% от общего количества размещенных акций компании, а BAE — 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение).

О планах вывести авиакомпанию Air Astana говорилось еще в 2018 году, однако с тех пор сроки все время переносились.

О намерении выйти на IPO компания объявила 12 января, 19 января подтвердила свое намерение. Количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций, а в связи с глобальным предложением BAE компания намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. 29 января ориентировочный ценовой диапазон предложения был установлен на уровне от 8,50 до 11,00 долларов США за ГДР и от 2,13 до 2,75 долларов США за акцию.