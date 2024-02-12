Минэкологии намерено привлечь инвесторов для переработки сгоревшей древесины в резервате «Семей орманы»

В резервате «Семей орманы» не хватает техники, оборудования и специалистов для очистки сгоревших лесов, также нет ресурсов для ее переработки. В этой связи министерством экологии и природных ресурсов совместно с акиматом области Абай прорабатывается вопрос привлечения инвесторов для строительства заводов по переработке сгоревшей древесины, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Ерлан Нысанбаев.

«По результатам проведенных лесопатологами обследований насаждений, пройденных пожарами, обнаружены вредители и болезни леса. В этой связи в целях недопущения расселения вредителей леса и сохранения лесной обстановки уборку поврежденной древесины необходимо осуществить в кратчайшие сроки», - сказал Нысанбаев.

По предварительным данным, объем сгоревшей древесины составляет порядка 6 млн кубометров. Но имеющиеся в резервате техника и оборудование, а также людские ресурсы не рассчитаны на такой объем работ.

«В этой связи планируется приобретение специальной заготовительной техники и оборудования», - отметил министр.

А в связи с тем что порядка 80% сгоревшего леса составляет дровяная древесина, по словам Нысанбаева, возникает необходимость строительства в регионе завода по ее глубокой переработке.

«Министерством совместно с акиматом области Абай прорабатывается вопрос привлечения инвесторов для строительства заводов по углубленной переработке поврежденной лесными пожарами древесины. В настоящее время выразили свою заинтересованность четыре компании», - заявил глава Минэкологии.

Как отмечается в справочных материалах, предоставленных пресс-службой ведомства, потенциальными инвесторами могут стать ТОО «Универсал СМ» из Алматы, ТОО «Decarbonise Solutions Group» из Астаны, ТОО «Казлеспром Плюс» из города Семей и AIM-X из Дубая. В то же время, учитывая большой объем неликвидной древесины и в горельниках Костанайской области, а также большие запасы неиспользуемой тонкомерной древесины в других регионах, возникает вопрос развития деревообрабатывающей промышленности в целом по республике, отметил министр.

Напомним, пожар в природном резервате «Семей орманы» начался 8 июня 2023 года, его общая площадь превысила 60 тыс. га. Погибло 15 человек, в их числе 14 работников лесничества. Министр по ЧС Юрий Ильин был освобожден от занимаемой должности, акиму области президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор. Прямой ущерб от пожара оценили в 160 млрд тенге, из них 30 млрд – это прямой ущерб – сгоревшие деревья и техника, остальное – потеря или снижение полезных свойств леса, также пострадавшие от пожара пастбища.