Казахстанцы просят добавить страну в сервис PlayStation Network в качестве отдельного региона

Казахстанцы запустили онлайн-петицию , в которой просят транснациональную компанию Sony Group, владеющую игровыми приставками PlayStation, добавить Казахстан в сервис PlayStation Network (PSN), что позволит геймерам в стране регистрировать свои аккаунты и покупать игры онлайн через карты, выпущенные казахстанскими банками.

«От имени всех граждан, увлеченных PlayStation, мы просим добавить Казахстан в качестве отдельного региона в PlayStation Network, для того чтобы мы могли покупать игры и подписку картами, выпущенными казахстанскими банками. Это поможет сотням тысячам геймеров из Казахстана проводить время с удовольствием за игрой в PlayStation, а корпорации Sony заработать дополнительно миллионы долларов на PSN в Казахстане», - говорится в тексте петиции.

Ранее казахстанцы регистрировали свои аккаунты через Россию, так как Казахстана не было в качестве отдельного региона в PSN. Однако с началом вторжения РФ в Украину Sony отключила российских пользователей от всех своих сервисов, что затронуло геймеров из Казахстана.

Сергей Чикин, автор петиции, в своем тексте для ProTenge указывает, что это важно не только для геймеров, но и для всех казахстанцев, так как Sony могла бы уплатить миллиарды тенге налогов в государственный бюджет, если бы присутствовала в стране официально.

«Sony через локализацию контента на казахский могла бы способствовать развитию государственного языка, особенно в среде молодежи. Сделать субтитры к популярным видеоиграм не так затратно и сложно. В будущем, при соответствующем спросе, может и до озвучки дойдет. У нас все-таки не меньше 3,5 млн геймеров, по данным Федерации киберспорта Казахстана. Видеоигры оказывают огромное влияние на общество, хотим мы того или нет, это уже полноценная составляющая современной поп-культуры наравне с телевидением и кино», - считает он.

На данный момент петицию подписало более 1 800 человек, цель - собрать 50 тыс. подписей в течении 9 недель.



