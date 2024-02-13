Апелляционный суд в Шымкенте признал журналистку виновной в клевете

Накануне судебная коллегия апелляционного суда в Шымкенте признала журналистку Марину Низовкину виновной в клевете, отменив решение суда первой инстанции, сообщает агентство Kazinform. На нее наложен штраф в 180 МРП, или 621 тыс. тенге.

«Признать Низовкину Марину Викторовну виновной в совершении правонарушения по части 2 статьи 73–3 Кодекса об административных правонарушениях. Наложить взыскание в виде штрафа в 621 тысячу тенге. Апелляционную жалобу адвоката Байдуллы удовлетворить. Постановление апелляционной коллегии может быть пересмотрено в кассационном порядке», – цитирует агентство судью Назиру Аманкулову

Напомним, что 11 ноября суд первой инстанции прекратил административное дело по статье «Клевета» в отношении Марины Низовкиной, не найдя признаков «распространения заведомо ложных сведений» в ее публикации в Instagram, из-за которой заявление на журналиста подал заместитель начальника департамента полиции города Ермахан Абдраманов.

В посте, который стал поводом для разбирательства, Низовкина опубликовала фотографию служебного автомобиля Абдраманова, который загружали на эвакуатор. Низовкина написала, что машину остановили инспекторы, которые «заподозрили, что полицейский начальник ездит на подложных номерах».

Абдраманов в заявлении указал, что распространённые сведения «порочат его честь и достоинство, подрывают репутацию».

Адвокат журналистки Наталья Бурмистрова в комментарии фонду «Әділ Сөз» заявила, что «в этом процессе стыдно должно быть тем, кто выиграл, а не тем, кто проиграл».