Мажилис взял в работу поправки в закон, предусматривающие убийство бродячих животных

Депутаты мажилиса в среду взяли в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными». Поправки предусматривают убийство бродячих и невостребованных животных для регулирования их численности.

«Основные нормы законопроекта направлены на применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течении 15 дней (если это бродячие животные) и в течении 60 дней (если это безнадзорные животные)», - сказал депутат Едил Жанбыршин.

Также поправками предусматривается централизация единой электронной базы учета животных, устанавливается запрет на отказ владельца от животного до определения его в пункт временного содержания.

«Данная норма обяжет владельца животного пристраивать своего питомца в пункт временного содержания, а не выкидывать его на улицу», - добавил депутат.

Также предусматривается обязанность акиматов по организации мер экстренного реагирования в случаях агрессии животных.

Пока комитет мажилиса взял в работу законопроект, но спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил о необходимости «ускорить принятие закона».

Отметим, что действующим законом об ответственном обращении с животными бродячее животное, если его хозяин не найдется в течение 5 дней, должно быть стерилизовано и отправлено в приют или на природу. Уничтожать бродячих животных запрещено, если они не представляют опасность для окружающих. Однако, как отмечали зоозащитники, в таких формулировках есть свои «подводные камни», потому как непонятно, кто будет определять эту угрозу.