«Казахтелеком» закроет сделку по продаже Tele2 и Altel до конца июня – Есекеев

«По сумме сделки сейчас пока еще идет обсуждение, но у нас уже подписано соглашение, в рамках которого мы начинаем процесс оценки актива. Я думаю, что в ближайшее время мы уже скажем саму оценку самого актива», - сказал журналистам Есекеев.

Он отметил, что назвать стоимость не может, так как «это будет инсайдом» и он «несет ответственность перед акционерами».

«Я думаю в ближайшие 3-4 месяца сделка закроется, и там уже цена сделки будет понятна», - добавил председатель правления.

Таким образом, по планам Есекеева, сделка по продаже Tele2 и Altel катарскому инвестору будет завершена до конца июня.

Накануне в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Катар было подписано трехстороннее соглашение о принципах по продаже ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» катарской компании Power International Holding.

Между тем председатель совета по управлению ФНБ — председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов считает, что Есекеев «перестраховался», а сделка будет закрыта гораздо раньше.

«Я думаю, это раньше. Господин Есекеев очень консервативно подходит. Но мы хотим закрыть сделку раньше. Я думаю, что до конца апреля мы должны будем ее закрыть. Я бы хотел раньше, но с июнем, конечно он перестраховался. Чем раньше мы закроем, тем лучше это будет для всех заинтересованных лиц и сторон», - заявил в комментарии «Власти» Жакупов.