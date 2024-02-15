Парламент принял закон, предусматривающий появление в Казахстане общественных пастбищ

В четверг сенат в двух чтениях рассмотрел и одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ», который предусматривает образование общественных пастбищ, ужесточение критериев неиспользования пастбищ. Кроме того, в стране перестанут выдавать земельные участки для отгонного животноводства для безвозмездного землепользования.

«В Земельный кодекс внесены изменения, расширяющие полномочия местных исполнительных органов регионов по разработке и утверждению планов мероприятий по борьбе с деградацией пастбищ и опустыниванием. Его реализация возложена на нижестоящие местные исполнительные органы. Вышеуказанные меры позволяют предотвратить дальнейшую деградацию и опустынивание пастбищ. Способствует восстановлению деградированных земель, их рациональному использованию, повышению продуктивности земельных ресурсов», – рассказал депутат сената Сакен Арубаев.

По его словам, согласно действующему кодексу, если норма нагрузки на одну голову скота на общую площадь пастбищ составляет менее 20%, излишки пастбищ подлежат возврату государству. А согласно изменениям, норма нагрузки должна составлять менее 50%. Он отметил, что эта норма направлена на эффективное использование пастбищ, а также снижает их дефицит.

По расчетам министерства сельского хозяйства, потенциально подлежат возврату около 20 млн га пастбищных угодий.

Кроме того, общественные пастбища, которые должны появиться, будут расположены на прилегающей территории населенных пунктов и предназначены для удовлетворения потребностей местного населения. Также будет установлен запрет на перевод пастбищ в другие виды сельскохозяйственных угодий.

Также депутаты исключили из законодательства норму по получению земельных участков для отгонного животноводства и для выпаса скота на праве временного безвозмездного землепользования сроком до 5 лет.