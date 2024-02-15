Сенатор предложил добавить в TikТok возможность жаловаться на контент, «противоречащий национальным ценностям»

Депутат сената Алишер Сатыбалдиев считает, нужно добавить к вариантам жалоб на видео в TikTok пункт «Материалы, противоречащие национальным ценностям» и «Материалы, приводящие к утрате человеческих качеств». Он также потребовал принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних в интернете, исходя из международного опыта, а в прямых эфирах отмечать возрастные ограничения.

«В своем выступлении на конференции в Туркестане глава государства отметил, что "мы обязаны максимально защитить молодежь от опасного влияния глобализации". К сожалению, мы не смогли выполнить поставленную задачу, отмечает он. Мы считаем, что основной причиной, по которой злоумышленники охотятся на своих жертв в социальной сети TikТok, является отсутствие контроля и отсутствие фильтров в приложении», – заявил депутат, озвучивая свой запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.

По его словам, с каждым днем ​​интерес молодежи к этой платформе растет. Он привел в пример статистику: «75% интернет-пользователей – это молодежь в возрасте 13-24 лет», по его словам, «даже четырех- пятилетние дети проводят в интернете в среднем 75 минут в день».

«Не веришь своим глазам, видя, что творится на онлайн-трансляциях. Там мужчины одеваются как женщины, женщины ведут себя как мужчины, красят лицо зеленкой, стригут волосы, на лице пишут невежливые слова. Одним словом, пугающие люди становятся любимцами молодежи», – объясняет свое обращение депутат.

Сатыбалдиев заявил, что страны, неравнодушные к этому, делают все возможное, чтобы противодействовать «негативным последствиям синдрома TikTok».

«Соседним странам, таким, как Россия и Узбекистан, удалось полностью заблокировать сеть на своей территории. Эти меры напрямую связаны с резким увеличением количества молодежи, которые деградируют по мере расширения сферы применения сети. Увеличилось число молодых людей, испытывающих ненависть, жестоко обращающихся к другим, а также неумеющих показывать эмоции», – считает депутат.

Сатыбалдиев уверяет, что в Казахстане нет каких-либо ограничений, как в других странах. Он потребовал принять срочные меры, учитывая факт того, что «проблема окажет негативное влияние на судьбу подрастающего поколения».

«В связи с этим рекомендуем администраторам TikTok и других интернет-сетей следить за соблюдением требований нашего национального законодательства и обеспечивать безопасность несовершеннолетних, а также принимать соответствующие меры, исходя из международного опыта выявленных недостатков. А также, в соответствии с западной моделью платформы TikТok, в нашей стране должны быть внедрены новые функции и алгоритмы, а варианты подачи жалобы в интерфейсе должны включать "Материалы, противоречащие национальным ценностям" и "Материалы, приводящие к утрате человеческих качеств"», - заявил сенатор и предложил в случае неисполнения этих требований заблокировать TikTok в Казахстане.