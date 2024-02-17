Близких он попросил успокоить маму
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Задержанный в Алматы каракалпакский правозащитник Муратов сохраняет позитивный настрой
Фото из соцсетей Акылбека Муратова

Каракалпакского правозащитника Акылбека Муратова, задержанного полицией в Алматы по запросу Узбекистана, в субботу посетил адвокат, сообщила Власти его сестра Фариза Нарбекова.

Муратов настроен позитивно, но переживает за маму и «первым делом просил успокоить её», рассказала она.

Правозащитнику и его адвокату известно, что ему предъявили обвинение по ст. 244 пункт 1 Уголовного кодекса Узбекистана (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку), «но это не исключает того, что ему, как ранее предполагали некоторые правозащитники, вменяют ещё одну статью о «посягательстве на конституционный строй», так как официального постановления о деле с предъявленными обвинениями они ещё не получали», отметила Нарбекова.

Муратов вскоре ожидает суда, который может вынести решение о его аресте на 40 суток. Он попросил соратников «продолжать его дело по освещению событий в Каракалпакстане».

Правозащитник Акылбек Муратов стал одним из ведущих активистов каракалпакской диаспоры в Казахстане после протестов в его родном Каракалпакстане и многочисленных задержаний активистов диаспоры в Казахстане по запросу Узбекистана. Пятеро из них провели под арестом в Казахстане год, но не были экстрадированы, поскольку запросили политическое убежище.

Муратов живет в Казахстане более десяти лет, но по-прежнему является гражданином Узбекистана.

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