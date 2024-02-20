Работу обогатительной фабрики «Майкаинзолото» приостановят до 1 апреля

Работа обогатительной фабрики «Майкаинзолото» будет приостановлена до 1 апреля, сообщает региональное издание «Павлодар онлайн» . Это связано с ЧП в начале января. Шахты временно не работают, поэтому для работы фабрики сырья нет.

Как сообщили в управлении труда Павлодарской области, сейчас идет подготовка к остановке работы фабрики, которая планируется на 22-23 февраля.

«Работникам фабрики будет выплачиваться 50% от заработной платы как за вынужденный простой по вине работодателя. Полное высвобождение работников не рассматривается», - сообщил и.о. руководителя управления Аблай Сабыров.

Сейчас в шахте АО «Майканзолото» числится 1 тыс. человек, на вынужденном простое с оплатой 50% находится 153 работника. Это 109 работников шахты и 44 человека, работающие на участке горной техники.

По информации управления, с 1 апреля предприятие планирует возобновить работы.

Напомним, 4 января на территории АО «Майкаинзолото» под землю провалился автобус с людьми. Тела двоих были найдены, поиски еще двоих и самого автобуса до сих пор продолжаются. 23 января расследование ЧП взяла на контроль генеральная прокуратура.

Комиссия по расследованию несчастного случая установила семь ответственных лиц, действия которых и привели к ЧП. Комиссия пришла к выводу, что причинами стали неудовлетворительная организация производства работ, не проводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО «Майкаинзолото». Также на предприятии должным образом не осуществлялся контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков, за существующими пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не производилось их принудительное обрушение с последующим погашением.