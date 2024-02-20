Населенные пункты в 10 регионах Казахстана находятся в зоне риска подтопления – МЧС

В зоне риска подтопления находятся населенные пункты в 10 регионах Казахстана, но ситуация «относительно стабильная», сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании правительства во вторник.

Министр отметил, что, согласно предварительному прогнозу «Казгидромета», в конце февраля и марте возможно выпадение обильных осадков с месячной нормой за сутки в юго-восточной, северной и центральных частях страны.

«В этой связи есть риски подтопления населенных пунктов в 10 регионах, из них вследствие стоков горных вод – в Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Жетысу, из-за обильного таяния снега – в Западно-Казахстанской, Акмолинской, СКО, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях», – сообщил министр.

Аринов отметил, что необходимые меры были приняты, но этого может быть недостаточно. По его словам, с 2017 года каждые три года утверждались дорожные карты, однако большая часть работ не выполнялась и переносилась. Причиной министр назвал «отсутствие должного финансирование», что приводит к удорожанию проектов.

«В результате последняя дорожная карта на 2021–2023 годы реализована только на 58%, не исполнено 92 мероприятия из 218», – заявил министр.

Отметим, что в августе прошлого года ведомство отчиталось об исполнении 88 мероприятий дорожной карты из 218.

9 февраля на брифинге МЧС сообщило, что критическая ситуация по паводкам может быть в 12 регионах страны.