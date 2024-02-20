Ашимбаев признал, что программа переселения с юга на север не принесла результатов

Программа добровольного переселения с юга на север, действующая в стране с 2017 года, не дала должных результатов, сообщил спикер сената Маулен Ашимбаев в ходе правительственного часа во вторник. Он надеется, что новый закон о миграции, рассматриваемый в сенате, учтет новые меры стимуляции населения.

«Нужно отметить, что одним из вызовов является сохранение социально-демографического и экономического дисбаланс в некоторых регионах. Сегодня численность населения существенно растет в южных, западных регионах и мегаполисах. А в северных регионах, наоборот, наблюдается тенденция снижения», - сказал Ашимбаев.

Он констатировал, что за последние несколько лет в Северно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях численность населения уменьшилась.

«В этой связи стоит признать, что программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата. Надеемся, что новый закон о миграции, рассматриваемый в сенате, рассмотрит новые меры стимуляции для увеличения трудовой мобильности», – сказал Ашимбаев.

Спикер сената отметил, что при этом «в должной мере» необходимо улучшить инженерную инфраструктуру и инфраструктуру социального транспорта.

Также он назвал «стратегической целью» сохранение численности населения в селах. Он отметил эффективность программы «Ауыл аманаты» – благодаря микрокредитам в селах создано более 12 тысяч рабочих мест, однако в некоторых регионах наблюдается несвоевременное освоение бюджета.

Ссылаясь на прогноз ООН, он сообщил, что в среднесрочном периоде численность населения в городах будет продолжать увеличиваться.

«Конечно, это усилит актуальность обеспечение рабочими местам и доступ к жилищу в городах», – заявил Ашимбаев.