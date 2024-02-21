Необходимо обеспечить безопасное распределение помощи
Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает поставки на север Газы
Фото ЮНИСЕФ

Всемирная продовольственная программа спустя два дня после возобновления поставок продовольственной помощи на север сектора Газа заявила, что вновь их приостанавливает, пока условия в палестинском анклаве не позволят обеспечить ее безопасное распределение, сообщает Reuters.

ВПП возобновила поставки продовольствия на север Газы в воскресенье после того, как они были приостановлены на три недели из-за нападения на грузовик агентства ООН по делам палестинских беженцев. Колонна грузовиков начала двигаться в сторону города Газа, но с трудом продвигалась вперед, поскольку голодные толпы пытались атаковать грузовики, которые затем столкнулись с обстрелом при въезде в город. На следующий день грузовики с продовольствием были разграблены, а водитель был избит.

«Решение о приостановке поставок на север сектора Газа не было принято легкомысленно, поскольку мы знаем, что это означает, что ситуация там будет ухудшаться и больше людей рискуют умереть от голода», - говорится в заявлении ВПП.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и детское агентство ЮНИСЕФ заявили, что продовольствия и чистой воды катастрофически не хватает, из-за острого недоедания широко распространяются болезни. В январе на севере Газы каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет страдал от острого недоедания, и «сегодня ситуация, вероятно, будет еще более серьезной», сообщили агентства.

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