Акимат Алматы выиграл суд второй инстанции против консорциума, которого обвинил в проблемах с освещением города

Апелляционный суд оставил без изменений решение о расторжении договора акимата Алматы с консорциумом, в состав которого входят компании ABM-Вuilding 2007, ТОО «Электроремонт» и ТОО «ABM-Project». Ранее акимат заявил, что именно по вине консорциума в городе проблемы с освещением.

В акимате утверждают, что по итогам решения суда будет создана комиссия из представителей управления энергетики и водоснабжения, ГКП «Алматы Кала Жарык», частного партнера, независимых экспертов по техническому аудиту и оценке для осмотра объектов ГЧП, а также передачи их на баланс города.

Затем по выявленным замечаниям, консорциум обязан устранить дефекты. Однако, как отмечают в акимате, консорциум игнорирует все письма.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, планируется в ближайшее время объявить конкурс для привлечения независимых экспертов, чтобы в правовом поле провести оценку и документировать имеющиеся недостатки. Тогда ГКП «Алматы Кала Жарык» сможет всецело подключиться к восстановительной работе. Сейчас мы видим саботаж со стороны частного партнера: устранять дефекты и компенсировать расходы консорциум не желает», - сообщает акимат ссылаясь на ГКП «Алматы Кала Жарык».

По договору, консорциум с 2019 года по 2023 должен был инвестировать 12,5 млрд. тенге , а также модернизировать более 44 тыс. светоточек. Однако частный партнер модернизировал всего 13,5 тыс. светоточек.

«Бюджетные средства были выделены. Частный партнер должен восстановить оборудование или вернуть полученные деньги. Проект модернизации был начат 5 лет назад, конечно, чтобы провести аудит, потребуется не менее 3-4 месяцев работы экспертов», - говорится в сообщении акимата.

В 2018 году управление энергетики и водоснабжения города и «Алматы Қала Жарық» заключили договор государственно-частного партнерства по проекту «Модернизация наружного освещения города Алматы» с частным партнером-консорциумом, в состав которого входят компании ABM-Вuilding 2007, ТОО «Электроремонт» и ТОО «ABM-Project». Они взяли на себя не только модернизацию, но и техническое обслуживание и текущий ремонт светоточек.

В акимате утверждают, что частный партнер на протяжении всего периода нарушал сроки выполнения работ по проектированию, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов, а также сдавал работы с дефектами. Управление энергетики и водоснабжения и «Алматы Қала Жарық» направляли замечания по качеству и срокам выполнения работ, на которые партнер не реагировал.