Нацкомпания «КазМунайГаз» призывает бастующих рабочих West Oil Software вернуться на работу

Нацкомпания «КазМунайгаз» призывает рабочих компании West Oil Software, бастующих больше двух месяцев, вернуться на рабочие места и решить проблему «через диалог», сообщил директор департамента нефтесервиса КМГ Жасулан Балуанов. По его словам, к этому времени ущерб АО «Мангистаумунайгаз» от забастовки составляет 1 млрд 320 млн тенге.

«Затяжная забастовка нанесла значительный ущерб не только компании West Oil Software, но и АО «Мангистаумунайгаз» вследствие недобора нефти на месторождении Жетыбай. На данный момент общая сумма ущерба составила 1 млрд 320 млн тенге. Это негативно сказывается на производстве и финансовом положении заказчиков. Так больше продолжаться не может», – заявил Балуанов в сообщении.

По его словам, рабочим не стоит беспокоиться о нестабильности рабочего места, потому что «заказчики в дочерних компании КМГ обеспечивают подрядные организации стабильными и долгосрочными объемами». Он добавил, что нацкомпания контролирует исполнение обязанностей по своевременной выплате заработных плат и социальных отчислений. Также Балуанов сообщил о «стабильном обновлении» техники компании через механизмы новых тарифов и лизинга.

«На сегодняшний день заключен контракт с производителем на 69 единиц техники. Всего планируется закупить, как минимум, 202 новых единиц техники. Такое обновление компания не видела даже когда была в составе «ОТК» [Ойл Транспорт Корпорейшэн – В.], – сообщил Балуанов.

Он также заявил, что на месторождении Жетыбай планируется строительство производственной базы.

Вчера, 21 февраля, компания West Oil Company пригрозила увольнением тем бастующим, которые не вернутся на работу до 24 февраля.

Напомним, что забастовка работников West Oil Software продолжается с 11 декабря 2023 года. Рабочие требуют включения их в штат нацкомпании «КазМунайГаз», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. В компании West Oil Software заявили о невозможности удовлетворить требования бастующих.

В декабре 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту забастовки, которая решением суда признана незаконной. Компания West Oil Software несколько раз заявляла о растущих убытках и готовности перейти к увольнениям бастующих рабочих.

Две группы бастующих уволили в декабре, еще одну – в середине января. Семеро уволенных рабочих были вызваны в полицию в качестве свидетелей по уголовному делу.

В январе рабочие подали апелляционную жалобу на решение Каракиянского районного суда о признании забастовки незаконной. Однако апелляционная коллегия отказала в пересмотре решения.

Рабочие требовали рассмотреть их требования на расширенном заседании правительства 7 февраля. Ранее представители независимых профсоюзов несколько раз приезжали в Астану, чтобы провести переговоры с членами правительства и КМГ. Они хотели указать на системные нарушения прав рабочих нефтегазового сектора, но констатировали, что результатов переговоров нет.