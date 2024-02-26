Минцифры опубликовало инструкции для перехода на новый часовой пояс

В связи с переходом Казахстана на единый часовой пояс министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности опубликовало инструкции для обновления времени на разных устройствах.

В ночь с 29 февраля на 1 марта страна переходит на часовой пояс UTC+5 с переводом времени на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

В министерстве отметили, что многим уже пришли уведомления об изменении часового пояса, однако гражданам, не получившим их, не стоит беспокоиться. Необходимо просто обновить программное обеспечение устройств до последней версии.

«При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету – время поменяется автоматически, если нет – необходимо поменять вручную», – пояснили в ведомстве.

Министерство выделило общие рекомендации для пользователей всех устройств: проверить подключение к интернету, так как для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети, и включить автоматическое обновление времени – большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени. Иногда для применения изменений требуется перезагрузить устройство.

В ведомстве также опубликовали инструкции для разных операционных систем.

Пользователям Windows нужно будет открыть «Панель управления», перейти во вкладку «Часы и регион», выбрать «Дата и время». Затем нужно перейти во вкладку «Время в интернете» и нажать на «Изменить». Убедившись, что активирована опция «Синхронизировать» с интернет-временем, нужно нажать «Обновить сейчас». Если автоматическое обновление не работает, перейти на вкладку «Дата и время», нажать «Изменить дату и время» и вручную установите правильное время.

Пользователям macOS нужно открыть системные настройки и выбрать «Дата и время», затем убедиться, что выбрана опция «Настроить дату и время автоматически». Если требуется ручная настройка, то снять галочку с этой опции и внести нужные изменения вручную.

Пользователям Android необходимо в открыть «Настройках» выбрать «Система», «Дата и время», включить автоматическое определение даты и времени и автоматический часовой пояс. Если автоматическая настройка не работает, отключить эти опции и установить дату, время и часовой пояс вручную.

Пользователям iOs (iPhone и iPad) нужно зайти в «Настройки», выбрать «Основные» и нажать «Дата и Время». Затем – включить «Автоматически» для опции «Настройка даты и времени». При необходимости отключить эту опцию и вручную установить правильное время и дату.

В случае возникновения проблем министерство рекомендует проверить наличие обновлений операционной системы. Важно убедиться, что устройство обновлено до последней версии. Можно также попробовать переключиться на другую сетевую службу времени – в некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени. Также в случае трудностей нужно проверить настройки часового пояса и убедиться, что выбран правильный для текущего местоположения. На некоторых устройствах помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени может сброс настроек сети.

Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь – в этом случае ведомство рекомендует обратиться в службу поддержки.