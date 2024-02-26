HRW призывает Казахстан не экстрадировать каракалпакского активиста Акылбека Муратова в Узбекистан

В воскресенье, 25 февраля, международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Казахстан обязан не экстрадировать каракалпакского активиста Акылбека Муратова, использующего фамилию Муратбай, в Узбекистан, где ему грозит политически мотивированное преследование.

В организации отметили, что правозащитники задокументировали многочисленные случаи пыток и других видов жестокого обращения, а также произвольных задержаний лиц, обвиняемых в совершении преступлений против государства в Узбекистане. HRW также заявляет о необоснованности уголовных обвинения против активиста.

«Уголовное дело, возбужденное против Муратбая в Узбекистане, – это явный пример возмездия против ярого правозащитника. Предъявленные ему обвинения необоснованны и должны быть сняты, а Казахстан должен немедленно освободить его из-под стражи», – говорит в заявлении HRW старший исследователь по Центральной Азии Мира Ритман.

Акылбеку Муратову, ранее задержанному в Алматы по запросу Узбекистана, вменяют публичные призывы к массовым беспорядкам и насилию (статья 244 часть 2 Уголовного кодекса Узбекистана) и изготовление или демонстрацию материалов, содержащих угрозу общественной безопасности (статья 244-1 часть 3 Уголовного кодекса Узбекистана).

HRW также отмечает, что международные договоры в области прав человека, участником которых является Казахстан, стоят выше любых двусторонних или региональных соглашений с Узбекистаном.

«Казахстан обязан в соответствии с международным правом в области прав человека не возвращать Муратбая в Узбекистан, где существует угроза его политически мотивированного преследования. Казахстан должен немедленно освободить Муратбая, чтобы ему не пришлось провести еще один день за решеткой по необоснованным уголовным обвинениям», – также говорит Ритман.

Представитель Казахстанского бюро по правам человека Денис Дживага, видевший обвинительный акт по делу Муратова, сообщил HRW, что предъявленные ему обвинения, по-видимому, связаны с видеороликами, которые тот разместил на своей странице в YouTube, включая видео выступления каракалпакских активистов на Варшавской конференции Human Dimension в начале октября 2023 года.

После протестов в Каракалпакстане летом 2022 года Муратов регулярно освещал ситуацию с преследованием каракалпаков в социальной сети X.

В прошлом октябре сообщалось, что спецслужбы начали угрожать одному из родственников Муратова в Навои, требуя, чтобы Муратов прекратил освещать события в Каракалпакстане. Через неделю Муратов сообщил, что советник генерального консула Узбекистана в Алматы также просил его «смягчить тон» публичных выступлений по каракалпакской проблеме, выразив обеспокоенность тем, что некоторые высказывания активиста в интернете и в интервью прессе могут быть «раздуты» средствами массовой информации.

Муратов был задержан в Алматы 15 февраля, в 17 февраля суд арестовал его на 40 суток. 23 февраля он получил свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане – оно действительно три месяца, и потом может быть продлено на такой же срок.