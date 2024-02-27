Каракалпакского активиста Кошкарбая Торемуратова намерены депортировать из Австрии в Польшу

Активиста каракалпакской диаспоры в Казахстане Кошкарбая Торемуратова намерены депортировать из Австрии в Польшу, сообщила «Власти» правозащитница Лейла Назгуль Сейитбек. Ранее он проживал в Казахстане, но в 2022 году был задержан в Алматы по запросу властей Узбекистана и вышел из следственного изолятора спустя год. После чего он отправился в Польшу, а оттуда — в Австрию, где подал заявление на политическое убежище.

«Мы будем подавать заявление на убежище в Польше. Мы надеемся, что его не поместят в закрытый центр для беженцев, в которых условия тюремные. Он уже сидел в тюрьме, в Узбекистане и Казахстане. Не хотелось бы, чтобы он это проходил теперь третий раз в Польше», - сообщила правозащитница из некоммерческой организации Freedom for Eurasia.

Она также добавила, что надеется на то, что Польша разрешит сдать заявление на убежище Торемуратову.

«Но Польша решения положительные центральноазиатским беженцам дает очень редко», - констатирует она.

Экстрадиция Торемуратова назначена на 29 февраля.

Кошкарбай Торемуратов — гражданский активист из Каракалпакстана. Он переехал в Казахстан в 2006 году по экономическим причинам и жил здесь до 2023 года. Помимо ведения собственного YouTube-канала, где он освещал социально-экономические проблемы в Каракалпакстане, он был активным членом диаспоры в Казахстане.

В сентябре 2022 года его арестовали в Алматы по запросу об экстрадиции со стороны Узбекистана, обвинив в посягательстве на конституционный строй Узбекистана и изготовлении, распространении и демонстрации материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку. Эти уголовные дела были инициированы после июльских протестов в Каракалпакстане, а в самих обвинениях ссылаются на видео, снятое в 2020 году. На нем около 20 человек с плакатом «Алга, Каракалпакстан!» делают видеообращение. Один из них отправил это видео Торемуратову, и он опубликовал его у себя в канале.

После его ареста международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала не выдавать Торемуратова, а также других задержанных каракалпакских активистов Узбекистану, так как им может угрожать «серьезный риск мотивированного уголовного преследования и пыток».

В сентябре 2023 года он вышел из следственного изолятора в Алматы, после того, как его прошение на политическое убежище в Казахстане было отклонено. В следующем месяце он отправился в Польшу, где поучаствовал в конференции ОБСЕ по человеческому измерению, во время которого рассказал о чрезмерном применении силы со стороны Узбекистана против протестующих в июле 2022 года в Каракалпакстане.

Freedom for Eurasia сообщает, что после этого Торемуратов решил подать прошение на политическое убежище, однако решил это сделать в Австрии.