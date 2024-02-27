Бектенов заявил, что сроки строительства медицинских объектов в селах провалены

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов раскритиковал темпы реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». По его словам, затягиваются вопросы оформления проектной документации и экспертизы медицинских объектов. В прошлом году планировалось сдать 309 объектов, затем из-за провалов в сроках было решено сдать 99. Однако не удалось достичь и этого результата.

«Как известно, в прошлом году планировалось построить 309 объектов. Однако подготовка проектно-сметной документации затянулась. Министерство здравоохранения ослабило контроль. Акиматы меняли расположение объектов, тянули с участками и началом строительства. Затягивались вопросы оформления проектной документации и экспертизы. Поэтому были провалены сроки начала строительства медицинских объектов на селе», – заявил Бектенов на заседании правительства во вторник.

Из-за провалов в сроках в прошлом году было решено сдать только 99 объектов, однако семь объектов до сих остаются незавершенными. По словам Бектенова, этот вопрос неоднократно поднимался в правительстве, однако «реальных положительных результатов пока нет».

В этом году, по словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, в рамках нацпроекта необходимо ввести в эксплуатацию 556 медицинских объектов, но проектно-сметная документация с заключениями госэкспертизы есть лишь по 239 объектов.

Министр добавила, что в рамках нацпроекта предусмотрено 33,6 млрд тенге на материально-техническое обеспечение 32 многопрофильных центральных районных больниц. Также запланировано закупить девять ангиографов, 17 МРТ и 6 КТ на сумму 23,1 млрд тенге.

Альназарова также отметила дефицит медицинских работников: для 644 объектов ПМСП потребность составляет 254 медработника, а для 32 многопрофильных центральных районных больниц – 898.

В национальном проекте, реализуемом с 2023 года, три основные задачи: обеспечение сельских населенных пунктов организациями ПМСП, повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению и обеспечение объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами.