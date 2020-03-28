​Полиция Шымкента начала расследовать утечку персональных данных одного из заболевших коронавирусом

Полиция Шымкента начала досудебное расследование в связи с утечкой персональных данных одного из заболевших жителей города, сообщил во время брифинга министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Расследование проводится по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет.

«Департамент полиции Шымкента проводит досудебное расследование по части 5 статьи 147 уголовного кодекса. Информацию по этому делу мы обязательно предоставим», - заявил во время брифинга Абаев.

Пятая часть статьи о нарушении неприкосновенности частной жизни и защите личных данных предполагает распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, через публичное выступление, СМИ или сети телекоммуникаций. Нарушитель в этом случае наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

В среду 25 марта в Шымкенте был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Заражённым оказался 24-летний житель поселка Жанаталап, расположенного в 17 км от Шымкента, который за три дня до того возвращался домой из столицы на междугороднем автобусе. Сразу после регистрации этого факта в интернет утекли личные данные заболевшего. В середине недели он был помещён в инфекционный стационар, его состояние было стабильным.