Правительство отменило продажу машиностроительного завода им. Кирова

Министерство промышленности и строительства сообщило, что приняло решение отменить конкурс по продаже машиностроительного завода им. Кирова, который планировалось провести до середины марта.

Ведомство 28 февраля направило распоряжение в адрес нынешнего владельца завода – нацкомпании Kazakhstan Engineering. «Торги проводиться не будут», - уведомили в министерстве.

«Отмена конкурса обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода, принятых советом директоров Kazakhstan Engineering от 29 октября 2021 года», - сообщили в ведомстве, не уточнив, когда может быть проведена эта актуализация и объявлен новый конкурс.

Условия продажи включали погашение долгов завода и сохранение его профиля. Завод задолжал нацкомпании Kazakhstan Engineering более 2 млрд тенге, в том числе основной долг – 120,27 млн тенге, 19,88 млн тенге вознаграждения, 1,64 млрд тенге дивидендов, 236,46 млн штрафов.

Завод им. Кирова, расположенный в Алматы, работает с 1940-х годов и долгие годы был секретным предприятием, специализирующимся на производстве оборонной продукции. В настоящее время предприятие проводит восстановительный ремонт и модернизацию противокорабельных торпед, механизмы судовой гидравлики, автоматику горения, железнодорожную продукцию, продукцию для нефтяного и горнодобывающего секторов.