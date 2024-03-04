Минтранспорта снова инициирует снижение требований к водителям общественного транспорта

В 2014 году были ужесточены требования к водителям общественного транспорта и с тех пор, по данным минтранспорта, обучающихся на водителей автобусов в Казахстане стало меньше в 20 раз. Министерство уже пыталось добиться от депутатов снижения требований к водителям, но тогда мажилис не поддержал эту идею. Речь идет о снижении возраста водителей до 23 лет и требований о наличии стажа с 3 лет до года.

Представители региональных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, на встрече с министром транспорта Маратом Карабаевым попросили о введении для областных автобусных парков облегченных условий в программы обновления техники, снижении требуемого стажа работы для водителей автобусов и минимального возраста для получения водительского удостоверения категории D.

Карабаев ответил, что в прошлом году эти вопросы уже поднимались, но депутаты мажилиса тогда не поддержали министерство и теперь вопрос инициирован заново.

«Мы надеемся, что в первом полугодии пройдем мажилис и к августу вопрос решится. Там заложено такое решение: возраст снижается до 23 лет, а требование по наличию стажа для категории D1 - с 3 лет до 1 года. Я знаю, что это не самое желаемое решение, но пока так. Мы проанализировали: до 2014 года на категорию D на протяжении 3 лет училось по 84 тыс. человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тыс. человек. Это катастрофически мало. Когда мы показали эту цифру, спикер Мажилиса Парламента нас понял и поддержал», ответил министр.

По действующему законодательству «О дорожном движении» и «Об автотранспорте» на получение прав категории D, для вождения автобуса пассажировместимостью от 16 человек, допускаются лица, достигшие 25-летнего возраста и имеющие водительский стаж не менее 5 лет, в том числе не менее трёх лет стаж работы по категории D1 (Небольшие автобусы, вместимость которых более 8 и не более 16 сидячих мест – В.)

Мы уже рассказывали о дефиците водителей в сфере общественного транспорта в этом материале. Тогда Роман Барабанов, специалист по транспортному планированию, отмечал, что сейчас человеку нужно потратить 5-7 лет, чтобы получить все нужные категории и стаж по ним и в результате этого за 10 лет дефицит водителей достиг космических масштабов даже в Алматы: «С учётом того, что на одну подвижную единицу нужно три водителя, то только на предприятиях общественного транспорта должны работать порядка 6000 водителей. Ещё столько же должно быть на рынке труда».

По информации автопарков, в целом по стране не хватает порядка 3 тысяч водителей ОТ, в Алматы — 445.