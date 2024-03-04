Заставить банки звонить клиентам при получении онлайн-кредитов просит депутат

Для снижения доли мошенничества при оформлении онлайн-кредитов депутат мажилиса Снежанна Имашева считает, что банкам нужно возобновить практику звонить гражданам и получать личное подтверждение. Как заявила она в понедельник в ходе заседания комитета мажилиса, раньше такая практика являлась повсеместной, однако сегодня финансовые организации не хотят эти заниматься.

«Банки доверили простому приложению, эсэмэскам (выдавать онлайн-кредиты – В.). Во многих банках не считывается лицо. Если 10 лет назад кредит было вообще невозможно получить: ты приходишь к банковскому специалисту, даешь ему документы свои, он на тебя смотрит, фотографирует – вот это вот действительно реальная была идентификация, а сейчас не все банки даже face ID запрашивают», - заявила Имашева.

Она считает, чтобы снизить процент мошенничества с выдачей онлайн-кредитов, банковские сотрудники должны «не лениться и звонить тем, кто берет у них заём».

«Сейчас этого момента практически нет. И нужно сказать честно, что все-таки банки тоже поспособствовали тому, что все через чур оцифровали, поэтому количество таких преступлений увеличилось», - констатировала депутат.