Заставить банки звонить клиентам при получении онлайн-кредитов просит депутат

Раньше это было нормальной практикой, которая сегодня практически отсутствует
Тамара Вааль, Астана, Власть
Для снижения доли мошенничества при оформлении онлайн-кредитов депутат мажилиса Снежанна Имашева считает, что банкам нужно возобновить практику звонить гражданам и получать личное подтверждение. Как заявила она в понедельник в ходе заседания комитета мажилиса, раньше такая практика являлась повсеместной, однако сегодня финансовые организации не хотят эти заниматься.
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