Подавать заявления на кибермошенничество через eGov предлагают в ЦАРКА

В Центре анализа и расследования кибератак считают, что в приложении eGov либо в банковских приложениях необходимо добавить функцию подачи заявления на кибермошенничество. Как заявил в понедельник в мажилисе президент ЦАРКА Олжас Сатиев, это позволит увидеть реальную картину и оперативно реагировать на онлайн-мошенничество, так как граждане не идут писать заявления в полицию из-за сложности процедур.

«Я специалист по кибербезопасности, более-менее известный, меня тоже обманули на 20 тысяч тенге. Я хотел арендовать коттедж через “Инстаграм”, и даже я не пошел писать заявление в МВД. Возможно, нужно создать систему, что-то типа “цифровые улики”, чтобы гражданин через электронное правительство, через какое-то популярное приложение, через банковское, назовем там ”модуль киберзащита гражданина”, мог сразу, без заявления в МВД, просто написать, что вот с такой-то карточки, с такого-то “Инстаграм”-аккаунта, с такого-то номера телефона у меня воруют деньги», - предложил Сатиев.

По его мнению, нужно идти от обратного и исключить поход граждан в правоохранительные органы писать заявления. Так как когда мошенники просят граждан отправить деньги на банковскую карту, эта карта «очень долго живет», и на нее могут пересылать деньги месяцами деньги, пока кто-то не пойдет и не напишет заявление МВД или в банк о блокировке.

«Да, здесь мы не предотвратим хищения, но, по крайней мере, нужно усложнить процесс мошенникам. Быстрее блокировать номера телефонов, быстрее блокировать эти карточки. Сделать какую-то интеграцию между МВД, правоохранительными органами, банками и теми же телеком-операторами». - считает президент Центра анализа и расследования кибератак.

Он уточнил, что подобный процесс нужно интегрировать в единой системе или, возможно, создать ситуационный центр, в котором сотрудники «Киберпола» будут видеть эти заявления и реагировать на них.