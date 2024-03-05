Казахстан так и не внедрил единую цифровую платформу для инвесторов - Бектенов

В Казахстане давно говорят о необходимости внедрения единой цифровой платформы по оказанию мер государственной поддержки для инвесторов, однако она до сих пор так и не появилась, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов. Более того, подчеркнул он, значительные бюджетные средства тратятся на содержание управляющих компаний, но отдачи и эффективности от них в виде инвестиций нет.

«Отсутствует единая база для предоставления мер государственной поддержки и системы оценки их эффективности. Для удобства инвесторов нужно внедрить единую цифровую платформу по оказанию мер господдержки.

Важным для потенциальных инвесторов становится наличие цифровых услуг для административных процедур. Например, через онлайн-механизм «единого окна». Мы давно об этом говорим. Но практическими результатами пока «похвастаться» не можем», - констатировал Бектенов.

Глава правительства также заявил об отсутствии должного развития института специальных экономических зон. По его мнению, попытки реформирования отечественных СЭЗ «принципиально не решают задачу повышения их эффективности».

«Мы тратим значительные бюджетные средства на содержание управляющих компаний, но не получаем должной эффективности и отдачи в виде инвестиций», - признал премьер-министр.

По его словам в закупах инвесторов и квазигосударственного сектора нужно увеличить долю отечественных товаров и услуг. В этой связи Бектенов поручил министерству национальной экономики и министерству иностранных дел провести комплексный анализ эффективности мер поддержки и внести конкретные предложения по их улучшению, министерству по цифровизации - «в кратчайшие сроки обеспечить полноценный запуск национальной цифровой инвестиционной платформы», в которой должны быть консолидированы все виды преференций. МИДу совместно с «Kazakh Invest» - разработать детальный план по привлечению иностранных инвестиций, а холдингу «Байтерек» - усилить работу по привлечению дополнительных источников софинансирования инвестиционных проектов.