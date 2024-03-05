Казахстан так и не внедрил единую цифровую платформу для инвесторов - Бектенов

Страна не получает отдачи в виде инвестиций от управляющих компаний
Тамара Вааль, Астана, Власть
В Казахстане давно говорят о необходимости внедрения единой цифровой платформы по оказанию мер государственной поддержки для инвесторов, однако она до сих пор так и не появилась, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов. Более того, подчеркнул он, значительные бюджетные средства тратятся на содержание управляющих компаний, но отдачи и эффективности от них в виде инвестиций нет.
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