Бизнесу в Казахстане предоставят налоговые преференции за вклад в развитие науки

Казахстанский бизнес, который будет финансировать науку, получит преференции в виде налоговых льгот. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам науки», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Главной целью проекта является повышение активности предпринимателей в области инвестиций для развития отечественной науки. Поэтому в данном законопроекте мы предлагаем предоставить ряд налоговых преференций компаниям, которые вложили частные инвестиции в отрасль науки, открыли новые научные центры», - сказал депутат Асхат Аймагамбетов.

В частности, подчеркнул он, предлагается уменьшить налогооблагаемый доход на 50% от суммы, отнесенной на вычеты, при проведении научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ.

Кроме того, мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О науке и технологической политике» и сопутствующие поправки. Этими документами планируется совершенствовать структуру системы управления науки. В частности, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, расширить функции Национальной академии наук и предоставить компетенции акиматам поддерживать научно-исследовательские работы для решения региональных задач. Также вводятся механизмы определения степени готовности научных исследований и разработок для обоснованности их финансирования соответствующими программами поддержки.

Вместе с тем Миннауки намерено усилить функционал фонда науки, ввести механизм по сбору, обработке и анализу научно-технической информации через профильные центры для ориентира спроса производства и рынка к предложениям научного сообщества. Еще две новеллы законопроекта – преобразование Национальной академии наук и расширение пакета социальной поддержки научных работников, в том числе молодых ученых.