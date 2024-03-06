Казахстанцам запретят брать потребительские кредиты при наличии просрочки свыше 90 дней

Казахстанским банкам до 2026 года запретят продавать коллекторам проблемные кредиты, а казахстанцам, допустившим просрочку, - брать потребительские кредиты. Также коллекторские агентства обяжут проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физических лиц. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков», который в среду рассмотрел мажилис в первом чтении.

«Для недопущения роста долговой нагрузки граждан, уже имеющих проблемные займы, вводится запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней. Кроме этого, вводится запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным – В.) потребительским кредитам», - сказала депутат Унизила Шапак.

Кроме того, для защиты прав заемщиков по урегулированию просроченной задолженности, банки и микрофинансовые организации смогут продавать кредиты граждан коллекторских агентствам только по истечении 24 месяцев с момента возникновения просрочки и после проведения кредитором процедур урегулирования.

По данным депутатов, на 1 января в портфеле коллекторов находятся долги 890 тыс. граждан на сумму 392 млрд тенге и взыскание проводится без структуризации.

«Авторы законопроекта предлагали ввести полный запрет на продажу проблемных долгов граждан коллекторам. Однако правительством данная норма не была поддержана и взамен было предложено иное – запрет на продажу проблемных кредитов коллекторам в течение 24 месяца со дня возникновения просрочки. Но с данным предложением правительства уже не согласились депутаты, и в ходе обсуждения в рабочих группах была внесена поправка о наложении моратория до 1 января 2026 года на продажу банками и МФО долгов граждан коллекторам», - заявил депутат Никита Шаталов.

Отвечая на вопрос, почему не было поддержано предложение о запрете продажи проблемных долгов коллекторам, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова подчеркнула, что поддерживает поправку депутатов о введении моратория, однако норма о продаже остается – к коллекторам выдвигаются новые обязательства.

«Законом вводится требование, что коллекторы должны проводить процедуру урегулирования проблемной задолженности. Это очень важная новелла, которую предложили депутаты, она позволит проводить процедуру реструктуризации долга не только на балансе у банков и МФО, а также у коллекторских агентств. Поэтому, помимо двухлетнего моратория, у нас есть требование, что банки и МФО в течение 24 месяцев проводят урегулирование проблемной задолженности после выхода на просрочку. Кроме этого, на коллекторов также возлагается эта обязанность», - объяснила Абылкасымова, высказав мнение, что эти меры дадут эффект по снижению «большого объема накопленной проблемой задолженности».

Законопроектом также предусматривается ограничение роста долговой нагрузки за счет снижения размеров потребительских кредитов – для банков он будет составлять максимум 5 млн тенге, для МФО – 2 млн тенге.

Следующий блок поправок касается усиления защиты прав граждан в рамках досудебного урегулирования просроченной задолженности по кредитам. Для этого вводится обязанность банковского омбудсмена проводить урегулирование споров по всем кредитам граждан, а для банков, МФО и коллекторов – исполнять его решения. В качестве дополнительной меры защиты интересов заемщиков вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей, имеющих несовершеннолетних детей.

Кроме того, для поддержки заемщиков в процессе взыскания задолженности законопроектом увеличивается сумма денег, сохраняемая на банковском счете заемщика, с 1 до 2 прожиточных минимумов. Для облегчения доступа граждан к процедуре банкротства по кредитам исключается требование по предоставлению должником документа, подтверждающего урегулирование просроченной задолженности. Вместе с тем сокращается срок проведения процедуры урегулирования и взыскания с 18 до 12 месяцев.

И последний блок поправок вводит право граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов, так как только в 2023 году сумма ущерба по преступлениям, связанным с финансовым мошенничеством, составила 5,8 млрд тенге.

«Вводится запрет для банков и МФО в предоставлении кредита физическому лицу при наличии такого отказа. Наряду с этим устанавливается обязанность кредиторов списать задолженность по кредитам граждан, оформленным в период действия добровольного отказа от получения кредита», - сказала Шапак.