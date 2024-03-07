Проект нового Налогового кодекса представят на обсуждение в марте – Минфин

Проект нового Налогового кодекса, над которым продолжают работать в правительстве после критики президента, планируется представить на всеобщее обсуждение уже в марте, сообщил журналистам в кулуарах сената вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«Первый пакет, первое видение (проекта Налогового кодекса – В.) мы, скорее всего, в марте на всеобще обозрение выставим. Но будут обсуждения. Вторая (часть – В.) будет на следующий месяц. Но в любом случае наша цель – в этом году принять этот кодекс, чтобы он работал с 1 января следующего года», - сообщил Биржанов.

Вице-министр финансов подчеркнул, что сейчас работа над проектом нового Налогового кодекса проводится «даже в выходные дни». Обсуждения идут в стенах правительства ежедневно на уровне заместителей премьер-министров с бизнес-сообществом.

«Обсуждения (идут – В.) по разным направлениям. Это и банковский сектор, нефтянка, это и малый бизнес, это сфера образования. Мы все направления обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Очень много предложений в части включения дополнительных норм, есть предложения предусмотреть какой-то новый режим. В общем, конечно, кропотливая работа идет, но базово, как отметил президент, мы должны сделать Налоговый кодекс удобным для налогоплательщиков и чтобы он был больше наполнен цифровыми решениями», - уточнил Биржанов.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал нормы нового Налогового кодекса, в частности, планы министерства национальной экономики по повышению НДС с 12 до 16%. После этого новый премьер-министр Олжас Бектенов поручил практически заново переписать проект нового Налогового кодекса и изменить его философию.