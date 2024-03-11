В Астане начался судебный процесс над Куандыком Бишимбаевым

В Астане в понедельник, 11 марта, началось предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его брата Бакытжана Байжанова в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

Бишимбаев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - убийстве с особой жестокостью и истязании своей супруги Салтанат Нукеновой. Его брат - в сокрытии тяжкого преступления и недонесении.

Журналистов не пустили в зал, где проходит судебное заседание, им выделили места в конференцзале.

Гособвинение на предварительном заседании сообщило, что Бишимбаев неоднократно избивал Нукенову на почве ревности, запретил ей общаться с родными и друзьями, заниматься какой-либо деятельностью, сделав ее материально зависимой от него. При этом они не были официально женаты. В августе 2023 года Нукенова, не выдержав систематических избиений, уехала к родителям в Павлодар, однако Бишимбаев убедил ее вернуться к нему, обещал исправиться.

В конце октября он снова ее избил, согласно заключению экспертизы, субдуральная гематома была нанесена Салтанат Нукеновой за 3-4 недели до ее смерти.

8 ноября 2023 года Бишимбаев и Нукенова были на концерте, где между ними произошла ссора. Не дождавшись окончания концерта, они уехали в гастробар, там они продолжили выяснять отношения, в итоге Бишимбаев избил Нукенову, потом вывел на парковку, хотел увезти, чтобы персонал заведения не видел ее. Но их увидел охранник, они вернулись в ресторан. Бишимбаев в холе заведения нанес супруге удары по жизненно важным органам, она упала, после чего он стал целенаправленно бить ее ногами, кулаками по голове. Нукенова пыталась спрятаться в туалете, но Бишимбаев выбил дверь и продолжил избиение с особой жестокостью, также начал ее душить. Остановился только, когда она перестала подавать признаки жизни.

Испугавшись, Куандык Бишимбаев вызвал своего брата и приказал ему распустить персонал, удалить все видео с камер наблюдения, отвезти телефон убитой Салтанат домой, а по пути заехать в финтес-центр.

Бакытжан Байжанов, видя, что Нукенова в течение нескольких часов не подает признаки жизни, не сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

Судмедэкспертиза установила, что обнаруженные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью и являются прямой причиной смерти Салтанат Нукеновой.

Куандык Бишимбаев на суде заявил, что вину не признает, и попросил открытого судебного заседания.

В свою очередь защита Бишимбаева просит возобновить досудебное расследование и переквалифицировать дело на статью 104 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, санкция предусматривает ограничение свободы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок), заявляя о многочисленных нарушениях, либо прекратить дело в отношении Бишимбаева за отсутствием состава преступления.