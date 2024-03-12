В Казахстане снова пытаются легализовать деятельность частных детективов

В Казахстане снова хотят узаконить деятельность частных детективов, сообщает «Казинформ« со ссылкой на мажилисмена Абзала Куспана. По его словам, соответствующий законопроект уже разрабатывается.

«Легализация деятельности частных детективов – это постоянно поднимаемый вопрос. Допустим, если совершено преступление, какой-нибудь влиятельный человек может позвонить начальнику полиции и закрыть дело. А если нанять частного детектива, то он, естественно, будет выполнять свои обязанности. Найденные им сведения послужат дополнительными доказательствами для раскрытия уголовного дела», - сказал депутат, отметив, что соответствующий законопроект уже разрабатывают.

Куспан также отметил необходимость создания института частных детективов на республиканском и областном уровнях.

Сейчас частные детективы работают в теневом секторе и анонимно через коллекторскую или охранную фирму, заявил Куспан.

«Мы не можем использовать их в юридической сфере, когда их деятельность не регулируется законом. При этом они не платят налоги государству. Частные детективы, как говорится, оказывают услуги индивидуально, это может быть физическое лицо или организация. В развитых странах данная деятельность уже легализована», - сказал он.

В разрабатываемом же законопроекте предусматривается создание уполномоченного органа, который в праве выдать, приостановить и отозвать лицензию детективов. Также одним из требований к частным детективам станет опыт работы в сфере внутренних дел более 10 лет.

Попытки узаконить работу частных детективов в Казахстане продолжаются с 1995 года. В 2013 году правительство вносило на рассмотрение закон «О частной детективной деятельности». В 2015 году мажилис в первом чтении одобрил проекта закона, однако не поддержал правительственное видение. Депутаты заявляли, что правительственный проект закона ограничивает полномочия частных детективов и будет носить лишь декоративный характер. Тогда бывший депутат мажилиса Загипа Балиева предупредила коллег о том, что они сами «могут оказаться жертвами этих частных детективов».