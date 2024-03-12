Более 1400 обращений поступило в Минцифры от казахстанцев об утечке данных

С 7 марта в комитет информационной безопасности министерства цифрового развития поступило более 1400 жалоб от казахстанцев о нарушениях законодательства о персональных данных и их защите, сообщает пресс-служба ведомство.

«С 7 марта по сегодняшний день в комитет по информационной безопасности поступило более 1400 жалоб и обращений от граждан. Комитет проводит тщательные проверки по фактам нарушений в соответствии со статьей 79 Кодекса об административных правонарушениях. При подтверждении нарушений будут приняты соответствующие меры, включая административные штрафы», – говорится в сообщении ведомства.

При возможных уголовных правонарушениях материалы будут переданы в МВД. Граждане также могут самостоятельно обратиться в МВД и в суд при наличии материального ущерба от утечки данных.

Информирование граждан об утечке данных и предоставление рекомендаций при утечке данных через мобильное приложения EgovMobile было проведено после того, как 5 марта «Государственная техническая служба» обнаружила утечку персональных данных более 2 млн казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimerkz (ТОО «МФО «Робокэш.кз»).

Напомним, чуть меньше месяца назад стало известно еще об одной утечке данных казахстанцев: 18 февраля в соцсетях стала распространяться информация о том, что на платформе GitHub был выложен массив данных, предположительно, собранных китайской компанией iSoon - поставщиком средств кибербезопасности. Пользователи соцсетей обнаружили в утечке данные абонентских баз Beeline, Tele-2 и «Казахтелеком».

Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) заявил, что эта утечка указывает на системные ошибки в системе защиты информации в Казахстане. Хакерская группировка более 2 лет имела полный доступ к критической IT инфраструктуре Казахстана, а целенаправленные атаки совершались и на сотрудников силовых структур.