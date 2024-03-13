Порядка 5 тыс. человек могут оказаться в СИЗО после принятия поправок о бытовом насилии – МВД

В министерстве внутренних дел не знают, где содержать граждан, совершивших уголовные проступки, так как деньги на строительство необходимых 29 арестных домов так и не были выделены, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса заместитель министра Игорь Лепеха. По прогнозу МВД, после принятия новых поправок в законодательство о бытовом насилии в следственных изоляторах могут оказаться порядка 5 тыс. человек.

«В 2015 году мы провели расчеты: (Казахстану необходимо – В.) 29 арестных домов, (на это требовалось – В.) 57 млрд тенге и 2,5 тыс. сотрудников. На сегодняшний день эту сумму можно смело увеличить в два, а может быть, и в три раза», - сказал Лепеха, отвечая на вопрос депутатов, почему в стране так и не решили вопрос со строительством арестных домов для содержания граждан, совершивших уголовные проступки.

По его словам, МВД выносили этот вопрос на республиканскую бюджетную комиссию в 2015 году, однако деньги выделены не были. В результате решение откладывалось несколько раз, а в 2022 году премьер-министр попросил президента отложить этот вопрос до 2027 года «в связи с приоритетностью решения других вопросов, в том числе социальных». Лепеха добавил, что в рамках рассматриваемых сейчас в мажилисе поправок по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов изначально поступило предложение содержать в спецприемниках по четырем составам уголовных проступков, в том числе хранение оружия и наркотиков, и помелким хищениям, а в дальнейшем депутаты предложили расширить этот список до 70 составов.

«Я сразу хочу сказать, что мы не сможем выполнить эти нормы и не сможем выполнять решение суда. На сегодняшний день спецприемников у нас всего 31 по стране, они расположены в основном в областных центрах. Мало того, в Алматинской, Акмолинской областях вообще нет спецприемников. Они в основном на 50-70, редко где 80 человек. То есть мы можем выполнить это решение только по первоначально редакции, как было, по четырем статьям. По всем статьям проступков мы выполнить его не сможем», - заявил Лепеха.

Не лучше ситуация, по его словам, и в следственных изоляторах. Как напомнил заместитель министра, недавно мажилис принял поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, который сегодня находится на рассмотрении сената. А документом в категорию уголовных переводятся побои и нанесение легких телесных повреждений.

«Мы уже сейчас предполагаем, что порядка 5 тыс. лиц, а может быть, и больше, мы должны будем содержать по этим статьям в следственных изоляторах. Поэтому я прошу, если и рассматривать этот вопрос, то только в первоначальной редакции по четыре составам», - подчеркнул Лепеха.