Депутаты мажилиса предложили курящим казахстанцам платить больше взносов в ОСМС

Казахстанцы с вредными привычками должны платить более высокие взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, чем те, кто занимается спортом, считают депутаты мажилиса от партии «Ак жол». В среду в ходе пленарного заседания палаты депутат Ержан Бейсенбаев попросил министра здравоохранения Акмарал Альназарову отказаться от повышения платежей в фонд в пять раз, но при этом выработать методики определения страховых взносов в зависимости от состояния здоровья и образа жизни конкретного гражданина.

«Фракция “Ак жол” предлагает отказаться от повышения платежей в ОСМС, демонополизировать систему медицинского страхования и ввести рыночные и конкурентные механизмы в данной сфере, персонализировать счета граждан в организациях страхования, выработать методики определения страховых взносов в зависимости от состояния здоровья и образа жизни каждого конкретного гражданина. А также разделить страховую и солидарную часть ОСМС», - озвучил предложения Бейсенбаев.

Обосновывая свои предложения, мажилисмен отметил, что на портале «Открытые НПА» размещен проект закона об увеличении взносов в ОСМС в пять раз для лиц, чьи доходы составляют больше 850 тыс. тенге. По расчетам Минздрава, с 2025 года это затронет 9% от общего количества наемных работников и 502 тыс. человек. При этом обсуждение проекта длилось «всего один час».

Бейсенбаев также заявил, что действующая модель медстрахования противоречит всем принципам экономики, не содержит персональной ответственности за свое здоровье и персональных накоплений на лечение.

«Получается, что человек обязан платить, вне зависимости от того, как он относится к своему здоровью. То есть те, кто не имеет вредных привычек, занимаются спортом и не тратят свои отчисления на лечение, должны платить столько же, кто наплевательски относится к своему здоровью, курит, пьет и от этого постоянно тратится на лекарства и врачей. Понятно, что в отношении престарелых, инвалидов и экстренных случаев должен работать солидарный принцип. Но полноценные люди должны отвечать за свое здоровье», - убежден депутат.

По его мнению, у каждого плательщика должно быть право самостоятельно распоряжаться своими взносами, в противном случае деньги, которые люди ежемесячно выплачивают в фонд, при этом не обращаясь за медицинской помощью, уходят на оплату медуслуг третьих лиц, а также используются фондом по своему усмотрению. А это является не страхованием, а дополнительным видом налога. Поэтому фракция «Ак жол» выступает против повышения платежей в ОСМС в пять раз.