Судебные разбирательства о сносе продолжались с 2022 года
В Алматы начали снос жилого комплекса «Мечта» в предгорном районе
фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы начался снос жилого комплекса «Мечта», построенного на Каменском плато с нарушениями, сообщило управление градостроительного контроля.

Ведомство уточнило, что жилой комплекс, расположенный по адресу Обсерватория, 104/4, возводился без разрешительных документов на второе пятно, а также с многочисленными отклонениями от проекта по всему объекту.

«Сам же жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением для эксплуатации и обслуживания жилого дома. Таким образом, возводя жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры, вводя в заблуждение горожан», - сообщило управление.

Внеплановую проверку этого объекта управление провело совместно с Антикором. По ее результатам 1 августа 2022 года в отношении заказчика строительства, физического лица, были приняты административные меры, было также выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Заказчиком оно не было исполнено.

В октябре 2022 года исковое заявление о сносе объекта было направлено в суд, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства. В июле 2023 года решением Алматинского городского суда иск на снос удовлетворен. В январе этого года Верховный суд оставил без изменений постановление Алматинского городского суда о сносе.

В управлении также отметили, что ЖК «Мечта» ранее в СМИ называли нерекомендуемым для покупки недвижимости, кроме того, он вошел список 54 объектов горной местности, возводимых с нарушением требований законодательства и строительных норм.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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