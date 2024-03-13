Суд продлил сроки заключения солдатам-срочникам, осужденным по делу о взрывах в воинской части в Жамбылской области

Двум солдатам-срочникам, осужденным на 9 лет лишения свободы по делу о взрывах в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области в августе 2021 года, апелляционная инстанция продлила сроки заключения до 13 лет. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

В октябре прошлого года Шымкентский военный гарнизонный суд признал 22-летних военнослужащих Асета Аширбая и Ерболата Туранова виновными по статье Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и приговорил их к 9 годам лишения свободы. По статье 459 («умышленное уничтожение и повреждение военного имущества») дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Оба солдата не признали вину.

Тогда же суд оправдал за служебную халатность Ерлана Бошая и Берика Омарбекова - экс-руководителей эксплуатационных части Минобороны и освободил от уголовной ответственности Аслана Бакытжанова - врио начальника части на момент происшествия и Руслана Несипкалиева - его заместителя, обвинявшихся в нарушении правил в работе с боеприпасами, за истечением сроков давности.

В среду, 13 марта апелляционный суд также пересмотрел приговоры Аслану Бакытжанову и Руслану Несипкалиеву. Их приговорили к 5 годам лишения свободы каждого и арестовали в зале суда.

26 августа 2021 года на складе № 14 воинской части Байзакского района Жамбылской области, где хранились боеприпасы, произошло возгорание, затем последовала серия взрывов. По официальным данным, в результате погибли 18 человек и пострадал 81 человек.

Адвокат осужденных военнослужащих ранее заявлял, что обвинения необоснованны. Он сообщил, что в ходе расследования истинные виновники взрыва на складе не были установлены, и нет никаких доказательств, подтверждающих, что Туранов и Аширбай подожгли склад. Адвокат также сообщил «Азаттыку», что обжалует решение апелляционной инстанции в Верховном суде.