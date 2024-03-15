Air Astana сообщила об отмене трех рейсов из Алматы

Это последствия сильного снегопада 14 марта
Авиакомпания Air Astana сообщила, что из-за сильного снегопада накануне ряд рейсов был перенесен на 15 марта. В связи с этим продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов.
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