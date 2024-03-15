Это последствия сильного снегопада 14 марта
Air Astana сообщила об отмене трех рейсов из Алматы
фото Жанары Каримовой

Авиакомпания Air Astana сообщила, что из-за сильного снегопада накануне ряд рейсов был перенесен на 15 марта. В связи с этим продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов.

По данным авиакомпании, всего накануне было задержано 38 и отменено 10 рейсов. На сегодня отменены рейсы KC851/852 Aлматы – Астана – Алматы, KC969/970 Алматы – Шымкент – Алматы и KC985/986 Алматы – Кызылорда – Алматы.

По вопросам возврата и перебронирования авиабилетов пассажиров просят обращаться по месту их приобретения и смотреть актуальную информацию о статусе рейса на сайте или в приложении Air Astana.

В авиакомпании заверили, что все службы работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Двое граждан Казахстана, якобы готовивших нападение на синагогу, были убиты российскими силовиками – СМИ
Новости
В Алматы начали снос жилого комплекса «Мечта» в предгорном районе
Новости
В аэропорту Алматы задерживается несколько рейсов
Новости
Защита Куандыка Бишимбаева настаивает на том, что видео из рестобара получены следствием незаконно
Новости
В Астане начался судебный процесс над Куандыком Бишимбаевым
Новости
КНБ подтвердил казахстанское гражданство двух человек, убитых российскими силовиками