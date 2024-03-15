Air Astana сообщила об отмене трех рейсов из Алматы

Авиакомпания Air Astana сообщила, что из-за сильного снегопада накануне ряд рейсов был перенесен на 15 марта. В связи с этим продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов.

По данным авиакомпании, всего накануне было задержано 38 и отменено 10 рейсов. На сегодня отменены рейсы KC851/852 Aлматы – Астана – Алматы, KC969/970 Алматы – Шымкент – Алматы и KC985/986 Алматы – Кызылорда – Алматы.

По вопросам возврата и перебронирования авиабилетов пассажиров просят обращаться по месту их приобретения и смотреть актуальную информацию о статусе рейса на сайте или в приложении Air Astana.

В авиакомпании заверили, что все службы работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания.