Также в стране предложили учредить Национальный день книги
Токаев призвал акиматы модернизировать библиотеки по примеру Астаны и Алматы
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Неразборчивое использование интернета негативно влияет на подрастающее поколение, поэтому молодежи нужно прививать любовь к чтению, считает президент Касым-Жомарт Токаев. В этой связи необходимо развивать библиотечное дело, считает он.

«Сегодня даже взрослые, не говоря уже о детях, чрезмерно увлекаются потреблением бессмысленного контента социальных сетей. Мы, прежде всего, должны прививать молодежи любовь к чтению. Только так мы станем читающей нацией», - сказал Токаев в пятницу в ходе третьего заседания Национального курултая.

Он напомнил, что на заре независимости библиотечное дело в Казахстане отошло на задний план, в стране закрылись тысячи библиотек. Но в последние годы предпринимаются шаги для исправления ситуации, и сегодня «библиотечное дело требует особого внимания».

«Книги должны быть доступны читателям. На прошлогоднем заседании курултая в Туркестане я говорил о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах. В скором времени в Алматы и Астане будут возведены замечательные здания для таких библиотек. В целом для развития этой сферы нужны другие комплексные меры»,- подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что некоторые библиотеки в Алматы модернизированы – для молодежи там созданы все возможности заниматься творчеством и получать новые знания.

«Акимам других регионов следует использовать этот хороший опыт», - поручил президент.

Токаев также поддержал предложение некоторых членов курултая об учреждении национального дня книги», но при условии, что «он будет наполнен реальным содержанием».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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