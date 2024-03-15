Токаев призвал акиматы модернизировать библиотеки по примеру Астаны и Алматы

Неразборчивое использование интернета негативно влияет на подрастающее поколение, поэтому молодежи нужно прививать любовь к чтению, считает президент Касым-Жомарт Токаев. В этой связи необходимо развивать библиотечное дело, считает он.

«Сегодня даже взрослые, не говоря уже о детях, чрезмерно увлекаются потреблением бессмысленного контента социальных сетей. Мы, прежде всего, должны прививать молодежи любовь к чтению. Только так мы станем читающей нацией», - сказал Токаев в пятницу в ходе третьего заседания Национального курултая.

Он напомнил, что на заре независимости библиотечное дело в Казахстане отошло на задний план, в стране закрылись тысячи библиотек. Но в последние годы предпринимаются шаги для исправления ситуации, и сегодня «библиотечное дело требует особого внимания».

«Книги должны быть доступны читателям. На прошлогоднем заседании курултая в Туркестане я говорил о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах. В скором времени в Алматы и Астане будут возведены замечательные здания для таких библиотек. В целом для развития этой сферы нужны другие комплексные меры»,- подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что некоторые библиотеки в Алматы модернизированы – для молодежи там созданы все возможности заниматься творчеством и получать новые знания.

«Акимам других регионов следует использовать этот хороший опыт», - поручил президент.

Токаев также поддержал предложение некоторых членов курултая об учреждении национального дня книги», но при условии, что «он будет наполнен реальным содержанием».