В Алматы вернули в госсобственность незаконно приватизированную при Храпунове часть комплекса скорой помощи

Незаконно приватизированное при Викторе Храпунове здание, принадлежавшее скорой помощи Алматы, вернули в государственную собственность через суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По информации прокуратуры, 15 февраля вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27 ноября 2023 года о признании недействительным решения о выводе части имущественного комплекса скорой медицинской помощи в частную собственность.

«В суде незаконность решения бывшего акима города Алматы Храпунова В. по выводу в частные структуры здания площадью 3800 м2 и 50-ти соток земли (пр. Райымбека, 196), подтвердилась», – говорится в сообщении прокуратуры.

В материалах суда указано, что постановлением акимата от 19 марта 2002 года здание гаража, расположенное по проспекту. Райымбека, 196, было передано государственному коммунальному специализированному автотранспортному предприятию скорой медицинской помощи. Руководитель предприятия ходатайствовал о необходимости капитального ремонта здания, а для этого он просил разрешить создать на базе гаража предприятие Спец. АТП и ТОО «Cервис-К». Менее чем через месяц решением бывшего акима города Виктора Храпунова государственному коммунальному предприятию разрешено выступить учредителем ТОО «Спец-Cервис» совместно с ТОО «Cервис-К».

«Оспаривая решение акима, учредительный договор, а также регистрацию ТОО “Спец Сервис – К”, истец (прокурор Алмалинского района – В.) приводит доводы о том, что Спец. АТП разрешено выступить учредителем ТОО “Спец Сервис”, а не ТОО “Спец Сервис – К”. В решении акима отсутствуют разрешения для передачи какого-либо имущества Спец. АТП иным лицам, тем более в качестве уставного капитала третьих лиц», - говорится в мотивировочной части решения суда.

Отмечается, что Спец. АТП не имело право участвовать в создании ТОО «Спец-Cервис К» и передавать юридическому лицу государственное имущество.

Кроме того, по данным Службы скорой медицинской помощи, гараж никогда не находился на их балансе, права на гараж за Службой скорой помощи никогда не были зарегистрированы в соответствии с действовавшим в то время законодательством и каких-либо налогов за него не уплачивалось. А ТОО «Cервис-К» было ликвидировано 31 июля 2017 года.

При этом решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 24 апреля 2006 года установлена законность регистрации постановления акима Алматы от 19 марта 2002 года о передачи гаража и постановления акима Алматы от 5 февраля 2004 года о передаче земельного участка в частную собственность.

«Решение акима Алматы Храпунова В.В. от 15 апреля 2002 года, а также учредительный договор ТОО "Спец Сервис – К" являются неправомерными, в связи с допущенными нарушения норм законодательства, требования иска о признании незаконной и отмене регистрацию ТОО "Спец Сервис – К" от 12 августа 2002 года и все последующие перерегистрации, а также о возврате в государственную собственность здания гаража, расположенного по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, 196, являются обоснованными и подлежат удовлетворению», - говорится в решении суда.

Таким образом, учредительный договор ТОО «Спец Сервис – К» от 31 июля 2002 года и регистрация ТОО от 12 августа 2002 года и все последующие перерегистрации признаны судом незаконными, здание гаража возвращено в госсобственность.