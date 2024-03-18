Административный суд Бишкека признал блокировку сайта Kloop незаконной

Административный суд Бишкека признал решения министерства культуры Кыргызстана о блокировке сайта «Клооп» и удаления материала с сайта незаконными, сообщило издание в своем Telegram-канале.

Издание отмечает, что это решение касается только русскоязычной версии сайта.

По словам адвоката Нурбека Сыдыкова, сайт издания может быть разблокирован, если такое же решение примут и в городском суде Бишкека.

8 сентября 2023 года министерство культуры потребовало заблокировать сайт «Клоопа» за распространение ложной информации. Это было реакцией на статью о заявлении политзаключенного о пытках, которую «Клооп» опубликовал за неделю до этого. Сайт издания на русском языке был заблокирован 12 сентября, а на кыргызском - в начале ноября.

«Клооп Медиа», ведущая независимая медиа-организация в Кыргызстане, сейчас имеет дело с судебным иском о ее ликвидации, инициированным 22 августа прошлого года властями Кыргызстана из-за ее журналистской деятельности.

В исковом заявлении «Клооп» обвиняют в «манипуляции» мнением общества и «нанесении вреда» здоровью и благополучию населения. Обвинения включают в себя заявления о том, что издание вызывает у людей широкий спектр негативных эмоций, психические расстройства, «сексуальные аномалии» и суицидальную настроенность. Прокуратура Бишкека, подавшая иск, обвиняет «Клооп» в «зомбировании» населения Кыргызстана.

В заявлении прокуратуры отмечается, что «Клооп Медиа» не значится в государственном реестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации. Но, как сообщает издание, большая часть искового заявления посвящена негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан, которые, по мнению ГКНБ, проводившего расследование по материалам, «направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти, большая часть публикаций носит сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов».