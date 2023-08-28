Прокуратура Бишкека подала иск в суд о ликвидации «Клооп Медиа»

В надзорном органе считают, что публикации в медиа негативно влияют на ситуацию в стране
Прокуратура Бишкека подала исковое заявление в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы о ликвидации ОФ «Клооп Медиа» в связи с «осуществлением деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом», сообщается на сайте Kloop.kg.
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