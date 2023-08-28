В надзорном органе считают, что публикации в медиа негативно влияют на ситуацию в стране
Прокуратура Бишкека подала иск в суд о ликвидации «Клооп Медиа»
фото Жанары Каримовой

Прокуратура Бишкека подала исковое заявление в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы о ликвидации ОФ «Клооп Медиа» в связи с «осуществлением деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом», сообщается на сайте Kloop.kg.

В заявлении прокуратуры отмечается, что «Клооп Медиа» не значится в государственном реестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации. Но, как сообщает издание, большая часть искового заявления посвящена негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан, которые, по мнению ГКНБ, проводившего расследование по материалам, «направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти, большая часть публикаций носит сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматинской области замакима района и аким сельского округа дважды оштрафованы из-за стихийной свалки
Новости
Акима Павлодара отправили в отставку за ненадлежащую работу
Новости
Акимат Алматы сдвинул сроки пробивки проспекта Абая до границы города
Новости
Алматы накрыло дымом
Новости
Политическое решение по уходу компании «АрселорМиттал» из Казахстана принято – Жамаубаев
Новости
В Казахстане начался призыв военнообязанных на сборы