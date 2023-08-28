Прокуратура Бишкека подала иск в суд о ликвидации «Клооп Медиа»

Прокуратура Бишкека подала исковое заявление в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы о ликвидации ОФ «Клооп Медиа» в связи с «осуществлением деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом», сообщается на сайте Kloop.kg.

В заявлении прокуратуры отмечается, что «Клооп Медиа» не значится в государственном реестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации. Но, как сообщает издание, большая часть искового заявления посвящена негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан, которые, по мнению ГКНБ, проводившего расследование по материалам, «направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти, большая часть публикаций носит сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов».