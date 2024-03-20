36 финансовых пирамид выявлено в Казахстане за полгода

Агентством по финансовому мониторингу с использованием IT инструментов, анализирующих соцсети, в этом году на блокировку направлена почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек.

«Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировано 182 чата. Тем самым предотвратив дальнейшие финансовые потери 126 тыс. Граждан», - рассказали в пресс-службе АФМ.

По семи крупным иностранным проектам с аудиторией в 73 тыс. человек были начаты досудебные расследования – это Eolus, «Ниса», GPIBS, «Дари получай», «Чароит», Carhomi, Beefre; по финансовой пирамиде Eolus уже есть приговор суда.

«Для их полной ликвидации агентством проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид», - сообщили в ведомстве.