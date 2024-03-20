36 финансовых пирамид выявлено в Казахстане за полгода

По ним заблокировано 182 чата в мессенджерах
Агентством по финансовому мониторингу с использованием IT инструментов, анализирующих соцсети, в этом году на блокировку направлена почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек.
Еще по теме:
- Треть сборов в соцсетях на благотворительность имеют признаки мошенничества – Агентство по финмониторингу
- Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75%
- Акционеры Kaspi заработали более $1 млрд. в ходе IPO на NASDAQ
- Рост активов Нацфонда до $100 млрд будет зависеть от цен на нефть и снижения трансфертов – Нацбанк
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые