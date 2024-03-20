Мажилис принял в первом чтении законопроект о противодействии торговле людьми

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял в первом чтении проект закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан», а также сопутствующие поправки. Документы предусматривают административную ответственность для должностных лиц за недонесение по фактам оставления новорожденного, а также вводится уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет и вносятся изменения в статью 128 УК РК (торговля людьми).

«Основным законопроектом предусматривается установление уполномоченных органов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, введение новых понятий, субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции, внедрение оценки рисков (сбор данных) в целях выявления проблем в этой сфере, а также четко обозначено международное понятие “потенциальная жертва торговли людьми”», - сказал депутат Марат Башимов.

Законопроектом также предусматривается введение административной ответственности за недонесение должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного. Определяется компетенция уполномоченного органа по рассмотрению таких дел.

Кроме того, к административной ответственности будут привлекать тех, кто не заключает трудовые договоры с потенциальными жертвами торговли людьми и несовершеннолетними.

«Вводится уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет. Понятие “эксплуатации человека” приводится в соответствие с международными конвенциями в части расширения способов принуждения», - добавил депутат.

В статье 128 Уголовного кодекса РК определение «торговля людьми» расширено способами вовлечения граждан в незаконную эксплуатацию.

«Среди них угроза силой или ее применения, другие формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод. Данное уточнение дает правоохранительным органам возможность возбуждать уголовное дело во всех перечисленных случаях», - пояснил Башимов.

В целом депутаты внесли порядка 60 поправок. В частности, вводится новый институт национального докладчика в лице уполномоченного по правам человека – это «независимое лицо, необходимое для понимания проблемы, проведения оценки и вынесения рекомендаций в сфере противодействия торговле людьми». Также внесены поправки касательно оказания содействия иностранным жертвам торговли людьми по возвращению в свою страну в рамках предоставления специальных социальных услуг.

«В связи с тем, что проблема торговли людьми является многогранной и выходит за пределы компетенции двух государственных органов, МВД и Минтруда, в целях обеспечения должного межведомственного взаимодействия депутатами предлагается также предусмотреть четкие компетенции других госорганов», - отметил Башимов.

По его мнению, такой комплексный подход позволит «значительно уменьшить категорию этих преступлений и противодействовать торговле людьми».