В Кыргызстан экстрадирован бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов

Бывший заместитель председателя Таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов накануне был экстрадирован из Баку в Бишкек, сообщает 24.kg со ссылкой на государственный комитет национальной безопасности.

По данным ведомства, он был задержан с помощью спецслужб Азербайджана. Матраимов проходит по двум уголовным делам: статья 169 (незаконное лишение свободы) и 222 (легализация (отмывание) преступных доходов) Уголовного кодекса Кыргызстана.

Также в Бишкек доставлены трое братьев Матраимова.

«Райымбек Матраимов имел близкую связь с ликвидированным вором в законе Камчыбеком Асанбеком (Камчи Кольбаев) и создал преступную группу из числа работников Таможенной службы и государственных деятелей», - сообщили в ГКНБ.

Кроме того, по данным ведомства, Матраимов «связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР».

22 марта в Бишкеке были задержаны пятеро членов транснациональной ОПГ, которые подозреваются в планировании покушения на руководство Кыргызстана. По информации ГКНБ, они прибыли из Азербайджана и имеют связь с находившимся в розыске экс-замглавы таможни Райымбеком Матраимовым. Было установлено, что Матраимов находится в Баку. Азербайджанской стороне было направлено письмо о его задержании и дальнейшей экстрадиции в Кыргызстан.

Райымбек Матраимов, занимавший с 2015 по 2017 год должность замглавы государственной таможенной службы, после смены власти в октябре 2020 года был обвинен в коррупции. Общий ущерб только по одному уголовному делу составил 2 млрд сомов. Матраимов признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тыс. сомов. А 26 января 2024 года Матраимова объявили в розыск. Сообщалось, что осенью он мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.