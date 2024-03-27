В Минпромышленности отрицают использование бюджетных денег на покупку «АрселорМиттал Темиртау»

Новый акционер компании Qarmet Андрей Лаврентьев не привлекал государственные деньги на покупку предприятия «АрселорМиттал Темиртау», а кредиты, выданные Банком развития Казахстана, были взяты для ведения бизнеса, заявил в среду журналистам в кулуарах мажилиса министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

«Для приобретения пакета акций Qarmet не использовались государственные деньги. Это были полностью частные инвестиции», - заявил Шарлапаев.

Он также отметил, что если Qarmet и брал займы в Halyk Bank или в Банке развития Казахстана, то «это нормальный ход деятельности бизнеса»

«Я еще раз говорю, что на покупку стопроцентного пакета акций государственные деньги не привлекались. Если есть финансовое привлечение на ведение бизнеса, на улучшение экологической ситуации в Темиртау, на инвестиции в расширение продуктовой линейки этого предприятия, я считаю это нормальным ведением бизнеса», - подчеркнул министр и заверил, что все это можно «проследить по документам», которые можно «официально запросить».

Ранее ProTenge обнаружили в открытых источниках ряд документов, из которых следует, что государственный Банк развития Казахстана (БРК) открыл как минимум две кредитные линии для АО «Qarmet», а это, в свою очередь, может говорить о том, что для купли-продажи АМТ были задействованы деньги государства, причем каждая кредитная линия равна 25% от стоимости активов всего Qarmet, а ставка вознаграждения по кредиту составляет 8,41% годовых. Эта ставка ниже тех, по которым бизнес может брать кредиты в коммерческих банках, отмечали в ProTenge, добавив, что залогом по этим кредитам стали акции компании, которую Лаврентьев открыл в МФЦА и через которую привлекал частное финансирование. При этом кредитные линии от БРК были открыты ровно за день до того, как в компании сменился акционер.